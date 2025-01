Ilgiorno.it - L’Africa e l’India raccontate da Pasolini su Il Giorno. Dai Tuareg a Madre Teresa: “Donna dalla bontà potente e pratica, sembra la Sant’Anna di Michelangelo”

Pavia, 26 gennaio 2025 – Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo: Pier Paoloè tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, ma la sua attività pubblicistica non è molto nota e forse un po’ sottovalutata. Se n’è accorto il giornalista ed editore pavese Giovanni Giovannetti, autore di un volume di oltre 500 pagine, che sarà presentato alla fiera dell’editoria di aprile. “giornalista: vita e morte di un cottimista della pagina” si intitola il volume la cui idea è nata in Sardegna, durante una conversazione tra Giovannetti e il saggista Walter Siti. “Si è soliti ritenere che Pier Paolofosse un abile opinionista, ma un pigro giornalista d’inchiesta – sostiene Giovannetti – non è vero. Era in grado di parlare con la gente delle borgate come con gli interlocutori più elevati usando bene le sue fonti.