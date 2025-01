Iltempo.it - La prima volta di un Papa che fa il promo di un programma tv

“Edith Bruck, una poetessa ungherese brava e una brava signora di 92 anni che ci può dire tante cose”. Si era espresso cosìFrancesco durante l'ultima intervista con Fabio Fazio durante la trasmissione Che Tempo Che Fa della scorsa settimana. E durante l'Angelus di oggi il Pontefice ha sorpreso tutti, facendo una sorta di spot televisivo per la stessa trasmissione: “Domani ricorre la Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto: ottant'anni dalla liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz. L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto in quegli anni non può essere né dimenticato né negato. Ricordo la brava poetessa ungherese Edith Bruck, che abita a Roma. Lei ha sofferto tutto questo. Oggi, se volete, potete ascoltarla nel‘Che tempo che fa'.