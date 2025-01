Sport.quotidiano.net - La Massese cerca l’impresa per il rilancio. Match cruciale a Castelnuovo Garfagnana

Rialzare subito la testa. La stagione non consente di leccarsi le ferite allache a pochi giorni dall’amara sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Sestese torna nuovamente in campo per un altro, stavolta per il campionato. I bianconeri, al momento sesti e fuori dalla zona playoff, vanno a far visita alche è invece secondo in classifica con ben 8 punti di vantaggio. Serve una (difficile) vittoria in trasferta per rientrare nelle prime cinque. Una sconfitta, invece, potrebbe risultare catastrofica nell’ottica del raggiungimento degli spareggi promozione. La lista dei convocati diramata dal tecnico Massimiliano Pisciotta comprende tutti i giocatori presenti mercoledì a Firenze ad eccezione di capitan Vignali, che salterà la trasferta per il riacutizzarsi di un problema fisico.