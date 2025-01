Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner prima della finalissima: occhio chiuso e pallina, mai visto prima | Video

Leggendario,: liquida Alexander Zverev in tre set e si conferma campione agli Australian Open. Una partita pazzesca, dominata. Il numero 1 è il ragazzo di San Candido: oggi, sembra imbattibile. Ma come si è preparatoalla finale? In un, il numero uno al mondo viene mostrato alle prese con esercizi particolari, senza racchetta, sotto la guida del preparatore Marco Panichi e del fisioterapista Umberto Badio. L'obiettivo: migliorare equilibrio e concentrazione, fondamentali per affrontare il match. Tra gli esercizi,osserva unacon uncoperto mentre è sdraiato, si bilancia su una gamba alternandole, e conclude con un esercizio a occhi chiusi insieme al preparatore. Un lavoro che dimostra l'attenzione ai dettagli del suo team e che punta a raggiungere uno stato mentale perfetto in campo.