Inter-news.it - Inzaghi: «Abituati alla pressione, febbraio-marzo mesi decisivi»

Leggi su Inter-news.it

Il commento diprima della partita tra Lecce e Inter, che si giocherà al Via del Mare. Le sue parole per questa gara importante.– Simoneha parlato a Sky Sport in questo modo prima della partita tra Lecce e Inter: «Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra che sta bene, nelle ultime sei qui ha perso solo con la Lazio nei minuti finali. Ci siamo preparati nel migliore dei modi. Conosciamo le qualità, mercoledì hanno giocato uno spezzone finale di gara e hanno dimostrato di volerci essere.Napoli? Sono tanti anni che lo facciamo, quest’anno Napoli e Atalanta, l’anno scorso la Juventus. Siamo, stanno facendo un ottimo percorso, maper tutto».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «»)© Inter-News.