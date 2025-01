Thesocialpost.it - Francia, rapito un miliardario: «Dateci 10 milioni in bitcoin». In manette dieci persone

Il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha sollevato preoccupazioni riguardo a una crescente “messicanizzazione” della, in seguito all’aumento dei rapimenti che colpiscono imprenditori di successo e influencer nel settore delle criptovalute. Dallo scorso 15 dicembre, il GIGN (le forze speciali della gendarmeria) è stato coinvolto in una decina di operazioni per liberare ostaggi di questo tipo.Leggi anche: Orrore in Italia: trovato così vicino ai binari, mutilato. Cos’è successoL’ultimo caso, che ha destato particolare attenzione, riguarda David Balland, cofondatore della nota azienda di criptovalute Ledger, e sua moglie, entrambi liberati mercoledì dopo essere stati rapiti il giorno prima. La loro liberazione è stata possibile grazie a un’importante operazione delle forze dell’ordine, che hanno dovuto affrontare la richiesta di un sostanzioso riscatto, parte del quale è stato versato durante le trattative.