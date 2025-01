Da Udine ad Udine | nove mesi e due allenatori dopo la Roma torna a vincere in trasferta

Leggi su Sportface.it

Daad. La, oltrealla vittoria in. E lo fa in rimonta grazie ai due calci di rigore trasformati da Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Un successo, quello esterno, che mancava da ben diciotto partite di fila: tredici in campionato e cinque in Europa League. L’ultimo successo era stato proprio in Friuli il 25 aprile 2024 quando si giocarono gli ultimi minuti della prosecuzione della partita rinviata qualche settimana prima per il malore occorso a Ndicka.e duelaal successo esterno interrompendo una striscia enorme: in campionato erano 13 partite senza successi fuori casa, non capitava dal 1998/1999 quando furono 15. Il record rimane a quota 30 ed è datato 1950/1951: quando ci furono addirittura 24 sconfitte e 6 sconfitte.