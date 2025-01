Cinemaserietv.it - Come finisce il film The German Doctor? La vera identità del dottor Helmut Gregor

Alla fine di The(Wakolda), Lilith e la sua famiglia scoprono ladel: è Josef Mengele, il criminale nazista noto per i suoi esperimenti sugli esseri umani ad Auschwitz. Dopo aver manipolato la famiglia e messo in pericolo la salute di Lilith e dei suoi fratelli, Mengele riesce a fuggire in barca attraverso un lago verso una nuova destinazione, lasciandosi alle spalle una scia di paura e dolore. La famiglia, sconvolta dalla verità, si rende conto di essere stata vittima delle macchinazioni di un uomo spietato e pericoloso.Ilracconta la storia di Lilith, una ragazzina di dodici anni che vive in Patagonia negli anni Sessanta e stringe un legame ambiguo con il misterioso, un uomo affascinante ma sinistro., che in realtà è Mengele sotto falsa, si insinua nella vita della famiglia di Lilith, proponendo di aiutare il loro neonato, nato prematuro, con le sue tecniche mediche non convenzionali.