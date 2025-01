Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, una rivale in meno per Osimhen? Quel top club si tira fuori dalla corsa: i dettagli

di RedazionentusNews24: il dietrofront del PSG potrebbe aprire più di qualche spiraglio per Victor! Le ultime e cosa filtra sul futuroSecondo quanto riportato da Valentin Pauluzzi (corrispondente de L’Equipe) ai microfoni di Radio Marte, Victorè stato accostato anche ale il possibile dietrofront del PSG potrebbe aprire più di qualche spiraglio per i bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni:PAROLE – «Per quest’estate, non credo che il PSG si concentrerà davvero su, perché hanno già diversi attaccanti e finiranno per scommettere su di loro». Leggi suntusnews24.com