Cade nel fosso. Tifoso grave all'ospedale

In gravissime condizionidi Novara undella Pro Patria, dopo un incidente avvenuto al termine della partita che ha opposto i tigrotti di Busto Arsizio ai piemontesi, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Il supporter, che faceva parte del gruppo di un centinaio di persone giunte da Busto Arsizio e dalle vicinanze per sostenere la Pro Patria nell’importante match del campionato di serie C, è volato nel fossato dello stadio Piola poco dopo il fischio finale. In quei momenti i giocatori biancoblù si stavano avvicinando al settore occupato dai tifosi ospiti, per dare loro il saluto e ringraziarli dell’incitamento nel corso dei novanta minuti di partita. A un certo punto, per cause ancora da accertare, uno degli spettatori, un quarantenne residente nel Basso Varesotto, forse a cavalcioni sulla transenna, ha perso l’equilibrio ed è volato per alcuni metri, finendo la sua “corsa” sul cemento.