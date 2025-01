Al Bano il concerto per la pace e la telefonata da Mosca | Tieniti libero per ottobre

Leggi su Open.online

Il rapporto di AlCarrisi, in arte Al, con la Russia, iniziato quando ancora si chiamava Unione Sovietiche, è cosa nota. Ha iniziata a girare in lungo e largo l’enorme Paese dal 1984, ed è diventato uno dei cantanti italiani più amati. Ha incontrato cinque volte Vladimir Putin, e ora è sicuro che Donald Trump porterà lacon l’Ucraina, come promette. Anche se non torna in Russia da prima della pandemia, prima per motivi sanitari e poi per l’inizio del conflitto, il suo legame rimane forte. Per questo non lascia indifferenti quanto racconta a Marinella Venegoni su La Stampa. «Mi ha chiamato una persona appena l’altro ieri, da. E mi ha detto:pronto perché per settembre, al massimo, dovrai tornare aper cantare sulla Piazza Rossa alche festeggerà la», assicura Al