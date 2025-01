Anteprima24.it - VIDEO/ Anno giudiziario Napoli, Nordio parla e i magistrati gli protestano sotto il naso

Tempo di lettura: 3 minutiMinistro avvisato, ma non mezzo salvato. Carlose la sorbisce tutta, la contestazione dei, all’inaugurazione dell’. Eppure sapeva da giorni di essere nel mirino, per la riforma della separazione delle carriere. Come non bastasse, provvede a ricordarglielo Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d’appello. “Poi è prevista la protesta dell’Associazione nazionale” dice annunciando l’intervento di Edoardo Cilenti, delegato del Csm. All’esponente di Palazzo Marescialli vgli applausi delle toghe, per le critiche alla riforma. Sul ministro della giustizia invece scende il gelo degli ex colleghi, nell’austero Salone dei busti di Castel Capuano. Prima dell’inizio, issano i cartelli con una frase di Calamandrei, inneggiante alla Costituzione.