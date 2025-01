Ilfattoquotidiano.it - Un cagnolino è stato abbandonato in un bagno chimico in mezzo al freddo e al gelo: la polizia arresta un sospettato per crudeltà sugli animali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poteva finire male per un povero, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Un cucciolo ha trovato una nuova casa, dopo che il suo ex padrone lo hain un gelidoall’interno di un parco del Michigan. Il dipartimento didi Grand Blanc Township ha infatti spiegato su Facebook: “Un cucciolo èper giorni neldel Creasey Bicentennial Park. Unarreper“.A ritrovare il cucciolo è, Jacob, un dipendente del Creasey Bicentennial Park che si trovava proprio lì per pulire il, come riferisce FOX 2 Detroit. L’uomo ha dichiarato: “Era letteralmente congelato con feci e urine sparse nel. Non aveva acqua ed era rimasto con solo una piccola ciotola di cibo”.