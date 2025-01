Iltempo.it - Telefonata di fuoco tra Trump e il premier danese: gli Usa vogliono la Groenlandia

Un colloquio «incandescente». Così cinque tra ex e attuali funzionari europei informati hanno definito al Financial Times unatra Donald, ed il primo ministro, Mette Frederiksen, durante la quale il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la sua determinazione nel prendere il controllo della. Il colloquio, secondo le fonti, è avvenuto la scorsa settimana ed è durato 45 minuti conparticolarmente aggressivo con il capo del governo. La Casa Bianca non ha commentato la chiamata, ma Frederiksen ha affermato che l'isola non è in vendita e resterà territorio. La conversazione telefonica, che si è trasformata in una vera e propria lite, è stata definita dalle fonti «infuocata» e addirittura «orrenda».si sarebbe posto in modo «aggressivo e polemico», scrive il quotidiano della City, nonostante l'offerta di Frederiksen di una maggiore cooperazione sulle basi militari e sullo sfruttamento delle risorse minerarie della grande isola artica controllata da Copenaghen.