Oasport.it - Startlist slalom Kitzbuehel 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 26 gennaio si disputerà lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Si chiude l’intenso fine settimana in Austria dopo il superG e la discesa libera sulla mitica Streif, spazio a una prova tecnica per concludere in bellezza uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione. Appuntamento alle ore 10.15 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.L’Italia cercherà di riemergere da un momento di grande difficoltà con Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger, Matteo Canins. Si preannuncia una grande sfida tra il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loic Meillard, il francese Clement Noel, i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath, l’austriaco Manuel Feller e il tedesco Linus Strasser.