Ilveggente.it - Sinner scavalcato in classifica: scatta l’allarme tra i fan

Leggi su Ilveggente.it

intra i tifosi. Ecco il commento di uno che di tennis ne capisce che mette in dubbio l’Australian OpenLa finale dell’Australian Open si giocherà domenica mattina. E, così come successo lo scorso anno, tutta Italia sarà incollata alla Tv per cercare di spingere Jannikcontro il tedesco Zverev, che ha battuto in semifinale Djokovic. O, per meglio dire, Nole si è ritirato lasciano via libera al collega. E inoltre, il serbo, ha detto pure che tifa per lui. Insomma, Jannik contro tutti.intra i fan (Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, l’italiano non ha mai subito un passaggio a vuoto in questa manifestazione, confermando di essere il numero uno al mondo.è alla terza finale di fila in uno Slam sul cemento: la sua specialità.