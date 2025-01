Dailyshowmagazine.com - Silvia Tancredi presenta Life as Art: l’intervista esclusiva sul Podcast Unplugged Playlist

Scopridelcon, in cuiil suo nuovo singoloas Art, pubblicato l’8 gennaio.racconta la genesi del brano, ispirato dall’incontro con il pittore Maurizio D’Andrea e il body painting rapto nel videoclip, girato tra un teatro e una location d’arte vicino Torino.Duranteparla del suo percorso artistico, dei progetti futuri, tra cui un nuovo album in arrivo, e delle collaborazioni che sogna, come un duetto con Lady Gaga o un’esibizione in uno stadio. Condivide inoltre la sua esperienza passata al Festival di Sanremo come vocalist per Milva e il legame con il celebre palco, approfondito nella sua recente tesi di laurea sul tema della violenza contro le donne nelle canzoni del festival.