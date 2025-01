Serieanews.com - Serie A, gli anticipi del sabato: al Napoli il big match, Atalanta di misura

Leggi su Serieanews.com

A, neglidelspicca la vittoria delcapolista contro la JuveA, glidel: alil bigdianewsLa 22ma giornata diA ha vissuto nella giornata diun passaggio davvero molto importante e chiave. D’altronde basti pensare che in campo è scesa la capolista, l’terza in classifica e la Juventus, di scena al Maradona contro la formazione di Antonio Conte.Como-1-2: la ribalta ReteguiL’in rimonta vince il derby lombardo e conquista tre punti. Alla mezz’ora la gara si sblocca: cross basso di Fadera per Nico Paz che calcia in porta e realizza il vantaggio. Un gol annullato dall’arbitro Pairetto per fuorigioco con correzione del VAR a cambiare decisione.Como-1-2: la ribalta Retegui (Ansa Foto) –anewsNella ripresa al 48? Strefezza calcia alto da ottima posizione sfiorando il raddoppio.