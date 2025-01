Thesocialpost.it - Schianto contro un Suv, Lorenzo muore così a soli 16 anni

OLGINATE – È arrivata questa mattina, sabato 25 gennaio, la notizia più drammatica:Grignani, 16, è deceduto in ospedale a seguito del grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Olginate.Il giovane, residente ad Airuno, era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Lecco dopo uno sviolentissimo con una Nissan Qashqai mentre si trovava in sella alla sua moto. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 20 in via Spluga, all’incrocio con via Santa Maria.La dinamica delloè attualmente al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Merate, intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro. Sul posto sono giunti anche i soccorsi, con l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, quella della Croce Rossa di Galbiate e un’automedica proveniente da Lecco.