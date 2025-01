Serieanews.com - Roma, Svilar prende tempo sul rinnovo: a tentarlo un vecchio “amico”

Laè alle prese con una situazione complicata che potrebbe mettere a rischio il futuro di Mile: per lui una tentazione inattesasul: aun” (Foto: Ansa) – serieanews.comMilenon è più così vicino a rinnovare con la. Il giovane portiere, arrivato in giallorosso nel 2022, sta facendo un passo indietro riguardo aldel suo contratto, in scadenza nel 2027. Il motivo? Una richiesta economica piuttosto alta che lasta ancora valutando, e la pressione crescente di un “”, Tiago Pinto.Non è un segreto chesia legato a Tiago Pinto, ex direttore sportivo dellache ha contribuito a portarlo in Italia. Ma ora, sembra che Pinto voglia provare a portarlo con sé in Inghilterra, al Bournemouth, dove sta facendo un piccolo miracolo con il tecnico Andoni Iraola.