Inter-news.it - Radu, futuro finalmente lontano dall’Inter? L’Al Shabab valuta – Sky

Leggi su Inter-news.it

Con il mercato di gennaio quasi agli sgoccioli, si ri-accendono i riflettori suldi Ionut, portiere rumeno classe 1997, attualmente fuori rosa all’Inter. Rimasto a Milano la scorsa estate nonostante fosse chiaro che non rientrasse ore.VIA– Il contratto di Ionutè in scadenza a giugno 2025, ma l’ipotesi di un addio anticipato si fasempre più concreta. Tra le squadre interessate spicca, ambizioso club della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la società araba avrebbe manifestato un forte interesse per il portiere, vedendolo come un tassello importante per rinforzare il reparto difensivo. Per, l’attuale annata è stata finora un calvario. Dopo essere stato relegato ai margini della rosa interista, il portiere ha visto il campo soltanto in amichevoli di scarso rilievo.