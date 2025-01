Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ: PUNTATA PARTICOLARE CON DUE MANCHE, L’URNA E LA SFIDA DELLE COVER

Terzo appuntamento, sabato 25 gennaio alle 21.30 su Rai1, per “Ora o mai più” condotto da Marco Liorni. I concorrenti della nuova stagione si preparano arsi per sorprendere il pubblico.Lo show musicale che riporta al centro della scena cantanti un tempo sulla cresta dell’onda e adesso lontani dalle luci della ribalta, ha visto sabato scorso, grazie al voto dei “maestri” e dei social, la vittoria di Pierdavide Carone, secondo posto per Matteo Amantia e terzo posto per Pago.Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che ogni settimana si mettono in gioco, guidati dai loro tutor, otto protagonisti della musica leggera italiana: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.