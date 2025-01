Spazionapoli.it - Napoli su Nico Williams, colpo di scena: ecco perchè l’affare ora è possibile

Ilpuò davvero mettere le mani su? Arrivano le ultime che riguardano Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. Le vie del mercato sono infinite, e lo sanno bene anche in casadove in questi anni sono stati messi a segno anche colpi molto importanti. All’ombra del Vesuvio sono arrivati giocatori che hanno fatto la storie recente della squadra con Aurelio De Laurentiis al timone, ed è lo stesso presidente che spesso rappresenta una garanzia sotto questo punto di vista.L’addio di Khvicha Kvaratskhelia è stato chiaramente un duroper i tifosi, ma al tempo stesso Giovanni Manna sta studiando la migliore soluzioneper accontentare Antonio Conte e portare in azzurro un calciatore di grande qualità.Sembrava Alejandro Garnacho il vero nome che alla fine avrebbe stuzzicato la piazza al punto da spingere anche la dirigenza a puntare su di lui: il Manchester United chiede tanto ed il tempo stringe, anche l’inserimento del Chelsea ha ovviamente complicato tutto.