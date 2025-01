Juventusnews24.com - Napoli Juve, secondo tempo shock certificato dai numeri. La differenza tra le due squadre è evidente: i dati non mentono

di RedazionentusNews24dei bianconeri al Maradona. Lo confermano anche idella ripresa: idel matchche esce sconfitta dal Maradona contro il, che con il gol di Anguissa e il rigore di Lukaku ribalta l’iniziale vantaggio di Kolo Muani, alla prima rete in massima serie.nella ripresa, confermata anche dai.Come riportato da Sofascore, la squadra di Thiago Motta non ha effettuato alcun tiro contro i 10 delnel. Expected Goals di 2.25 per gli azzurri, 0.00 per la Signora. 0 grandi occasioni create contro le 3 dei partenopei e 0 angoli battuti contro i 6 dei ragazzi di Conte.Leggi suntusnews24.com