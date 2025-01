Napoli i magistrati lasciano l’aula quando prende la parola Carlo Nordio Stesse scene a Roma Milano e Palermo contro la separazione delle carriere

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, 25 gennaio, si è inaugurato l’Anno Giudiziario del distretto di Corte d’Appello dima c’è stato un fuori programma non previsto: ipresenti, per protestarela riforma della, hanno abbandonato in modo plateale il Salone dei Busti di Castel Capuano del capoluogo campanoha preso la parole Caro, ministro della giustizia, indossando la toga e una coccarda tricolore e mostrando la Costituzione tra le mani mentre risuonavano le note dell’inno di Mameli.La replica diha replicato con una certa diplomazia, ringraziando idi aver espresso il loro malcontento in maniera composta. Tuttavia ha aggiunto che ritiene ingiusto pensare che un ex magistrato come lui, che ha servito lo Stato per 30 anni, possa avere come obiettivo quello di umiliare la magistratura.