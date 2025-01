MotoGP crisi KTM | il Ceo Pierer si dimette prima dell’udienza decisiva

Leggi su Sportface.it

Stefansi è dimesso dal ruolo di Ceo diMobility e KTM, dopo un anno alla guida della Casa austriaca. A sostituirlo è Gottfried Neumeister, mentreresterà nel Consiglio di Amministrazione come co-Ceo, collaborando nella fase di ristrutturazione. L’annuncio è arrivato giovedì 23 gennaio, tramite un comunicato ufficiale che riporta anche i dati dell’esercizio finanziario 2024. Il fatturato è sceso del 29%, passandro dai 2.7 miliardi di euro del 2023 ai 1.9 miliardi nel 2024. I mezzi venduti da Piere Mobility sono inoltre scesi del 21% nell’arco di dodici mesi.04 SANDERS Daniel (aus), KTM, Red Bull KTM Factory Racing, FIM W2RC, RallyGP, action during the Stage 2 of the Dakar 2025 from January 5 to 6, 2025 around Bisha, Saudi Arabia“In una nota positiva, la domanda da parte dei consumatori è stata forte“, riporta la nota ufficiale.