Ilfattoquotidiano.it - Meloni suona la carica di Mps su Mediobanca: “Dobbiamo essere orgogliosi, se va in porto risparmio al sicuro”

“L’operazione di Mps suè un’operazione di mercato, da una parte noidel fatto che Mps, banca più antica del mondo, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere, oggi è una banca perfettamente risanata che avvia operazioni ambiziose. Penso che questo ci debba rendere tutti quantiper il lavoro che abbiamo fatto su Monte dei Paschi”.Giorgiada Gedda, in Arabia Saudita, ha parlato apertamente della guerra finanziaria che vede coinvolta la banca partecipata dallo Stato e da privati come il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone e gli eredi di Leonardo Del Vecchio. Se la scalata pubblico-privata “dovesse andare in”, ha detto il presidente del consiglio, “ovviamente noi parleremmo della nascita di quel terzo polo bancario del quale abbiamo a lungo parlato nel dibattito – non solo politico – italiano.