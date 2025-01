Ilrestodelcarlino.it - Marco canta al ritmo di Lenny. Ecco il nuovo singolo di Ligabue

È disponibile sulle piattaforme digitali streaming e in rotazione radiofonica ildi, ilutore correggese fratello di Luciano. Si intitola "Quello che c’è" e propone un testo inusuale per, che esplora temi come la spiritualità intrecciandoli con una melodia dalle due anime: delicata e intima nella prima parte, graffiante ed energica nella seconda. "Quello che c’è" segna la conclusione del viaggio musicale didedicato agli elementi, iniziato qualche mese fa. Dopo Fuoco, Terra e Aria, arriva il brano legato all’acqua, il più introspettivo dei quattro. Una canzone che tocca l’anima, invitando il pubblico a guardarsi dentro e riscoprire ciò che è davvero essenziale. In questotra i protagonisti figura anche, figlio di Luciano e nipote di, impegnato alla batteria.