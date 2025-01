Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: iniziano le fasi finali con i quarti femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Avvio prepotente della canadese Schimdt, Joensuu si accoda alla nordamericana.13.22 SI PARTE!13.20 Pronte le atlete al via nella seconda batteria.1 2 JOENSUU Jasmi FIN2 3 HARVIKEN Johanne Hauge NOR3 10 SCHMIDT Sonjaa CAN4 11 SCHERZ Magdalena AUT5 24 ANDERSON Lucinda USA6 29 GIMMLER Laura GER13.19 Sundling e Skistad si qualificano per le semi. Fink e Urevc al momento si inseriscono in zona ripescaggio.13.18 Imprime un’accelerazione devastante Sundling, la svedese si avvia alla qualificazione in semifinale.13.16 Sundling guida il gruppo, alle sue code c’è Skistad.13.16 SI PARTE!13.15 Tutto pronto per il via deidi finale.13.13 Due minuti al via,a schierarsi le atlete impegnate nella heat d’apertura.