Kyle Walker lascia il Manchester City e firma per il Milan

2025-01-24 21:35:00 Calcio italiano:La fine di un’era. 319 partite dopo e con un enorme numero di titoli alle spalle,il. e se ne va in prestito alfino al termine della stagione. I rossoneri si salvano un’opzione di acquisto che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Se giustiziato, la nazionale inglese firmerebbe fino a giugno 2027.Un’operazione ‘cantata’ già da diverse settimane. Mancava solo chetrovassero la formula per rendere fattibile il trasferimento. L’inglese, che aveva smesso di contare per Guardiola e Cercava una via d’uscita dall’Inghilterra, non volevare il continente europeo. Ile Ibrahimovic gli hanno offerto una soluzione.L’esterno rinforzerà una posizione in ‘overbooking’ (ilora ha sei terzini destri) ma priva di alto livello.