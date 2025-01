Calciomercato.it - Juventus, nuovo nome per la difesa: lo riportano in Serie A

Lanon si ferma a Renato Veiga e insiste per altri rinforzi in: l’ultima pista porta a un ex del nostro campionatoCosì come è stato in estate, quando ha avuto luogo una vera e propria rivoluzione di mercato per la, anche in questi giorni di finestra invernale di trasferimenti l’agenda di Cristiano Giuntoli è piena. Tra appuntamenti, trattative, idee, il dirigente bianconero è impegnato praticamente 24 ore su 24, alla ricerca di innesti utili per la causa bianconera.per la: loinA – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Di quelle che erano le necessità del club si era a conoscenza da tempo e le mosse di mercato stanno seguendo questa logica. I primi due innesti, Alberto Costa e Kolo Muani, vanno già a colmare alcune lacune della rosa, ma naturalmente per i bianconeri non è finita qui.