Il siluro di Schlein a Franceschini: "Io mi occupo di temi concreti…". Pd a pezzi

La proposta lanciata da Dariodi andare divisi al voto per battere il centrodestra? «Preferisco iconcreti, non entrerei in questo dibattito». È la pesante risposta secca che la segretaria del Partito democratico, Elly, intervistata da Il Mattino di Padova, dà alla domanda sulla proposta avanzata ieri dall'ex segretario dem. La leader Pd si concentra su altre questioni, dal caso Almasri, all'Autonomia, passando per le dimissioni di Santanchè, fino al terzo mandato.insiste: «Meloni venga in aula a spiegare perché abbiamo liberato un terrorista libico e per quale altro motivo oscuro non fa dimettere la ministra Daniela Santanchè rinviata a giudizio». Quanto all'Autonomia «il governo deve prendere atto della sentenza della Consulta che ha colpito al cuore la riforma Calderoli e deve fermare le intese già avviate con alcune regioni come il Veneto.