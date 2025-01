Ilgiorno.it - Il ritorno dell’automotive: “Ho iniziato con un pennello. Ora Alfamation sta volando”

Lissone (Monza e Brianza) – “C’è ildelle grandi case automobilistiche tedesche e non solo”. Dopo un semestre difficile, primi segnali di ripresa in. L’azienda di Lissone nata da una costola di Philips si occupa di sistemi di collaudo, display e tutto quello che è intrattenimento sul cruscotto delle macchine. Il ceo Mauro Arigossi non ha dubbi: “Guardiamo avanti”. Fondato nel 1991, il gioiellinoa marzo è entrato nel gruppo americano InTest quotato a New York. Così l’impresa brianzola con più di 21 milioni di dollari di fatturato nel 2023 e 19 milioni di ordini adesso fa parte della divisione Electronic Test della casa madre statunitense. “Siamo sempre stati cittadini del mondo: esportiamo il 95% dei prodotti, è così che siamo sopravvissuti alla chiusura di grandi clienti come Marelli - racconta il manager -.