Il pitzudu sembra una seada ma non lo è Storia del piatto sardo sconosciuto

A guardare le foto sembrerebbe proprio lei, una classicasarda pronta a essere ricoperta di miele. Sbagliato: anche se la forma è alquanto somigliante, il ripieno non è lo stesso del dolce più famoso dell’isola. E per di più non si tratta nemmeno di un dolce! Si chiama sue non lo troverete in qualsiasi zona della Sardegna.Cosa sono i pitzudos di Ovodda?I pitzudos sono originari di Ovodda, un piccolo comune situato fra i monti della Barbagia, nel centro della Sardegna, conosciuto anche come paese dei centenari. L’antica ricetta pastorale si intreccia allaprimordiale delles, che un tempo non si consumavano come dessert, ma rappresentavano un pasto unico da preparare al termine della transumanza. Ilovoddese resta ancora oggi una ricetta salata e si distingue sia per le occasioni di consumo sia perché al suo interno è custodito un mix di formaggio fresco e patate (e quindi non solo di formaggio come nel caso delles).