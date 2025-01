Lanazione.it - Gp Parco Alpi Apuane. Alla scoperta di talenti

Il Gp.–Team Ecoverde del presidente Graziano Poli non è soltanto una delle migliori formazioni italiane per quanto riguarda i risultati in pista e in strada, ma è anche, possiamo dire specializzato nello scoprire ragazzi stranieri, fino ad allora sconosciuti, ma con grandi potenzialità che hanno poi subito dimostrato nelle gare. Per alcuni la società biancoverde è servita anche come trampolino di lancio per il passaggio a squadroni professionistici e mettersi poi in mostra agli occhi dei commissari tecnici delle nazionali dei loro Paesi. Tra gli atleti stranieri più forti di sempre delricordiamo William Kibor, Paul Tiongik, Olivier Irabaruta e Fred Musobo, quest’ultimo salito sul podio mondiale di corsa in montagna con il terzo posto conseguito tre anni fa. I ragazzi stranieri detengono anche la maggioranza dei primati societari biancoverdi.