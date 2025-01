Juventusnews24.com - Goglichidze Juventus, contatti continui con l’Empoli: può arrivare subito in bianconero! Le novità

di RedazioneNews24con: il difensore georgiano potrebbein! Lesul mercatoIl calciomercatolavora senza sosta per regalare a Thiago Motta tutti i rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione che vedrà i bianconeri impegnati su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport vanno avanti iconper, che potrebbeina prescindere da quello che sarà l'esito delle altre trattative come colpo più per il futuro che per l'immediato presente.