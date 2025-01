Liberoquotidiano.it - Gli Oscar? Sono contro Donald Trump: ecco chi hanno candidato

Tra un mese e mezzo (l'11 marzo per la precisione) il premiocompie 96 anni. Nel lontano 1929 la statuetta finì nelle mani di un'attrice che non la meritava (Norma Shearer). La prima statuetta e la prima ingiustizia, scrissero quelli che ne capivano di cinema. Chissà cosa scriveranno dopo l'11 marzo se ad aggiudicarsi la vittoria sarà Karla Sofia Gascon che in Emilia Perez fa una transgender e difatti lo è veramente. In Emilia è brava ma non straordinaria. È difficile non pensare che tutti gli onori cheaccompagnato il film (l'altra settimana il Golden Globe) siano il tributo a un argomento (il cambiamento di sesso) molto in voga secondo i fautori del politicamente corretto. Comunque mettiamo le mani avanti. Se Emilia vince l'(conduce la classifica delle nomination con 13 candidature) se lo merita perchè è un filmone come raramente se nevisti nell'era del post Covid.