Giornata della Memoria a Cupra

In occasione, lunedì prossimo il Cinema Margherita diMarittima, in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, proietterà due opere cinematografiche "per non dimenticare". Alle ore 17 sarà proposto il film ’Amerikatsi’, di Michael Goorjian, una commedia romantica per la libertà degli individui e dei popoli, per la libertà di immaginare e di sognare. Un lavoro per ricordare il genocidio del popolo Armeno consumato nell’Europa del XX secolo. Il film figura nella short list finale per Miglior film Internazionale 2024, mentre alle ore 21.15 sarà proiettato il film ’Simone Veil la donna del secolo’ di Oliver Dahan, in anteprima. Il destino di Simone Veil, la sua infanzia, le sue battaglie politiche, le sue tragedie. Da Auschwitz ai verticipolitica europea.