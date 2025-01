Fa ricorso per entrare al cimitero in bici ma quando vince è già morto | la storia dell’88enne Leonardo

Leggi su Open.online

Colombo Giardinelli, 88 anni, ha combattuto fino all’ultimo per il diritto di accedere incletta aldi Treviglio, in provincia di Bergamo. Una battaglia legale che è riuscito are a distanza di due anni, ma che arriva solo dopo la sua morte. Il Tar della Lombardia ha accolto il suo, dichiarando illegittimo il divieto imposto dal Comune e ristabilendo il principio secondo cui ogni decisione che incide sui diritti dei cittadini deve essere trasparente e rispettare le competenze istituzionali. Giardinelli, nel 2023, aveva contestato la decisione del Comune di vietare l’accesso alleclette nel, una misura introdotta per motivi di decoro e sicurezza.La vittoria post mortem Per le persone con difficoltà motorie, come Giardinelli, il divieto rappresentava però un ostacolo di certo non di poco conto.