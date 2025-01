Ilfogliettone.it - Elodie emoziona al Teatro Ariston: in anteprima il brano “Dimenticarsi alle 7”

Un’atmosfera carica di emozione ha avvolto ilquandoè salita sul palco per annunciare “7”, ilcon cui sarà in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. La cantante, una delle protagoniste più amate della scena musicale italiana, ha condiviso alcune riflessioni intime sulla canzone e sulla sua partecipazione al Festival.“È unche sento molto mio,” ha dichiarato, visibilmenteta. “Racconta anche della mia parte drammatica, forse eccessivamente drammatica. Per la prima volta ho messo mano alla produzione, ho voluto che la mia creatività e i miei gusti musicali emergessero pienamente.”Con questa dichiarazione,sottolinea il suo percorso di maturazione artistica, segnato dalla voglia di mettersi in gioco non solo come interprete, ma anche come produttrice, dando forma a un progetto musicale che la rappresenta a 360 gradi.