Ilrestodelcarlino.it - "Corinaldesi, aule confortevoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, accompagnato dall’Ingegner Vallasciani, dall’ingegner Vagnozzi e dal dirigente Ceresoni, ha portato un saluto agli studenti delospitati da lunedì scorso nelle nuovemodulari. Una soluzione adottata per fare fronte alla mancanza di spazio dovuta alla dichiarazione d’inagibilità di un’ala del, arrivata come un fulmine a ciel sereno a settanta due ore dall’inizio dell’anno scolastico. "Ringrazio il dirigente scolastico e gli studenti per la collaborazione mostrata nella prima parte dell’anno scolastico e la comprensione dello sforzo tecnico ed economico messo in campo dalla Provincia per garantire agli studenti e ai docentie funzionali - sottolinea Daniele Carnevali - Abbiamo effettuato un investimento importante per tutelare il diritto allo studio che è sempre stata la priorità per la Provincia".