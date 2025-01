Spazionapoli.it - Conte, il messaggio dopo la vittoria fa gioire i tifosi: l’annuncio in diretta!

Ultimissime Napoli – Il big match tra Napoli e Juventus è terminato sul punteggio di 2-1. Gli azzurri vincono e consolidano la vetta della classifica. Sono ore molto felici per idel Napoli. Gli azzurri, grazie ad una prestazione esaltante, son riusciti a battere la Juventus.un primo tempo opaco, i partenopei son riusciti a reagire nel secondo tempo consolidando la supremazia. Prima Lukaku e poi Anguissa hanno guidato la rimonta azzurra. Al momento, la squadra diè sempre più prima in classifica.: “Ladimostra che il lavoro ripaga sempre. Sono fortunato”Da pochissimi la partita si è conclusa la partita tra Napoli e Juventus. Il punteggio finale è di 2-1 a favore degli azzurri, i quali hanno ottenuto tre punti importantissimi in chiave scudetto. A tal proposito, l’allenatore azzurro ha parlato ai microfoni di “Dazn” analizzando quanto accaduto nel corso dei novanta minuti.