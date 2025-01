Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta post Napoli Juve: «Abbiamo pagato il divario fisico, Kolo Muani l’ho visto bene. Non ci piace perdere, ora con il Benfica…»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della ventiduesima di Serie Aè intervenuto indopo. Le sue dichiarazioni dopo il match della ventiduesima giornata di Serie A.SECONDO TEMPO E SCONFITTA – «fatto un ottimo primo tempo, limitando il loro gioco. Mi è piaciuta molto la nostra squadra nella prima frazione: con grande personalità siamo usciti palla a terra. Nel secondo tempo, però, nonmantenuto questa personalità. Non siamo andatiin pressione, ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a recuperare palla con la stessa qualità. I motivi sono tanti: avevo chiesto ai ragazzi di farela prima pressione per evitare di rincorrere. Non siamo stati capaci di mantenere il ritmo.