Romadailynews.it - Cina: atmosfera festiva nell’area panoramica di Xi’an

Leggi su Romadailynews.it

Una foto aerea scattata da un drone mostra la vista notturna dell’areadi Datang Everbright City a, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, il 22 gennaio 2025. Con l’avvirsi della Festa di primavera,, una delle antiche capitali della storia cinese, e’ immersa in luci brillanti e in una splendida. Una foto aerea scattata da un drone mostra una lanterna decorativa gigante presso il Tang Paradise a, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, il 22 gennaio 2025. Con l’avvirsi della Festa di primavera,, una delle antiche capitali della storia cinese, e’ immersa in luci brillanti e in una splendida. Agenzia Xinhua