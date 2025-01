Bergamonews.it - Calci, bastonate e coltellate fuori da un bar: 48enne arrestato per tentato omicidio

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una lite degenerata e finita con un arresto: le manette sono scattate nella giornata di oggi, sabato 25 gennaio, a seguito di un episodio avvenuto più di un anno fa, il 23 novembre 2024. A finire in carcere, a Busto Arstizio, un cittadino domenicano di 48 anni, rintracciato dalla Squadra Mobile della Polizia al rientro da Santo Domingo. L’uomo, identificato all’aeroporto di Malpensa, dove era appena atterrato, è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per unavvenuto a Bergamo.L’episodio al culmine di una lite accesa avvenuta per futili motivi tra il dominicano e un cittadino colombiano iniziata all’interno del locale di Bergamo “Ambar Caribe” e poi degenerata e proseguita anche all’esterno: spinte, pugni e insulti fino a quando i due sono stati separati da altri clienti presenti all’interno del bar.