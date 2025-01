Sport.quotidiano.net - Blacks, vietati passi falsi. Desio a caccia del riscatto

Casa dolce casa. Iritornano nell’amato e caldo PalaCattani per riprendere la marcia verso i playoff, inaugurando un mese di fuoco in cui scenderanno in campo otto volte, con ben cinque incontri casalinghi. Questa sera alle 20.30 arriverà la Rima, reduce da sei sconfitte consecutive, una serie negativa che l’ha fatta scivolare in zona playout. Attenzione però a non sottovalutare i lombardi, che dovrebbero presentarsi al completo recuperando anche Perez, out da un paio di mesi per un infortunio muscolare, mentre idifficilmente riavranno Poletti, assente da domenica scorsa per un problema alla caviglia. Il giocatore sta continuando la fisioterapia e lo staff medico lo sta tenendo monitorato giorno dopo giorno, tanto che al momento è difficile fissare i tempi di recupero, anche se ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivederlo in campo.