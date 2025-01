Angelo Frassi morto non per un malore ma per un volo di 7 metri | stava cercand o di far ripartire lo skilift senza imbragatura

Leggi su Ilgiorno.it

Pisogne (Brescia), 25 gennaio 2025 - Non è stato una uccidere, il 67enne di Pisogne addetto della società che gestisce gli impianti di risalita in Val Palot,lo scorso 28 dicembre mentre faceva il turno in quota.è caduto da oltre sette, volando da un pilone dello, sul quale pare si fosse arrampicato per liberare un seggiolino bloccato. Risultato: il sequestro preventivo dell’impianto sciistico e l’arresto - ai domiciliari - dei due titolari dello stesso per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni. È l’esito di un’indagine del Soccorso alpino della Finanza di Edolo, dei finanzieri di Breno e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia.al mattino aveva raggiunto la cabina di arrivo dello"Duadello” a 1320, e lassù controllava che tutto scorre via liscio.