Amore granata | il nuovo gelato al sapor di Regia

La gelateria ‘Fredde tentazioni’ propone da gennaio ilal gusto ‘’ dedicato alla Reggiana. L’idea è stata lanciata con successo dal titolare Enrico Giaroli. Si tratta di unal gianduia variegato al biscotto ai frutti di bosco e salsa all’amarena. "Ilgusto è stato presentato ai clienti in questi giorni nelle mie due gelaterie Fredde tentazioni di Casalgrande e Rivalta – spiega Giaroli –. È una novità per valorizzare la Reggiana, la squadra di calcio di cui sono un grande tifoso. Cerchiamo di richiamare, attraverso questo, i colori della squadra. Un’idea, pensata assieme ad alcuni amici, subito apprezzata da tante persone e in particolare dai tifosi della Reggiana". Enrico Giaroli opera come gelataio dal 2008. Nel 2013 ha aperto una gelateria a Casalgrande e in seguito, nel 2019, l’altra sede di Rivalta.