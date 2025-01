Zonawrestling.net - WWE: La Royal Rumble potrebbe far registrare incassi da record

Non manca ormai molto alla. L’appuntamento è per l’1 febbraio 2025 presso il Lucas Oil Stadium di Indianapolis, Indiana. Le vendite stando andando molto bene e, complice anche il costo dei biglietti, l’eventofarda, tra i più alti della storia per un evento che non sia WrestleMania. Ecco le indiscrezioni a riguardo.da?Secondo quanto evidenziato da Wrestling Observer Newsletter, la2025diventare l’evento (che non sia WrestleMania) con i più altidella storia complice anche il costo dei biglietti. Al 19 gennaio risultavano venduti oltre 55 mila tagliandi con un limitato mercato secondario ed un costo minimo di 181 dollari. Al momento la disponibilità è di 57.583 posti, ma non è da escludersi che la capienza possa essere aumentata visto che lo stadio, casa della franchigia NFL degli Indianapolis Colts, può ospitare fino a 65 mila persone.