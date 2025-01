Donnapop.it - Un nuovo dolore per Katia e Ascanio: dopo la malattia del figlio, arriva l’incidente «Non è il periodo migliore»

Leggi su Donnapop.it

Pedrotti ePacelli, una delle coppie più amate nate all’interno della casa del Grande Fratello, stanno attraversando unparticolarmente difficile.le preoccupazioni legate alladel, che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di fan, una nuova disavventura sembra rendere ancora più complesso il loro momento., infatti, ha recentemente condiviso con i suoi follower una notizia che ha subito sollevato preoccupazione: un incidente che l’ha vista protagonista, con una frattura a un dito del piede. Un episodio che si aggiunge a ungià di per sé complicato, come lei stessa ha commentato su Instagram, ammettendo di trovarsi «in attesa di altri segnali dall’universo».Nonostante la tensione e le difficoltà, il supporto dei fan non è mai venuto meno, rivelando ancora una volta quanto l’affetto che circonda la famiglia Pacelli-Pedrotti sia sincero e forte.